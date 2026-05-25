Си Цзиньпин поблагодарил премьера Пакистана за посредничество в решении конфликта США и Ирана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом выразил благодарность за посреднические усилия, направленные на урегулирование конфликта США и Ирана.

"Мы ценим конструктивную роль Пакистана. И я хочу передать теплый привет народу Пакистана через премьер-министра Шарифа", - приводит Bloomberg слова Си Цзиньпина, сказанные на встрече с премьером в Доме народных собраний в Пекине.

Также председатель КНР отметил роль в диалоге и начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира, также присутствовавшего на встрече. "Я знаю, что вы только что вернулись из Ирана и внесли конструктивный вклад в нынешнее перемирие", - отметил Си Цзиньпин.

Шариф в минувшую субботу начал четырехдневный визит в КНР с посещения Ханчжоу в провинции Чжэцзян, который, как отмечает Bloomberg, считается центром развития Китаем технологий искусственного интеллекта (ИИ). Стороны подписали рамочное соглашение об ускорении освоения Пакистаном технологий (ИИ), электронной коммерции, новаций в здравоохранении.

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово.

В МИД Ирана в понедельник, однако, отмечали, что, хотя стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, о подписании соглашения говорить не приходится. Представитель ведомства Исмаил Багаи отмечал, что Тегеран и Вашингтон пока не обсуждают иранскую ядерную программу.



