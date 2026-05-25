Белоруссия и Россия усилят противодействие отмыванию преступных доходов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) будут развивать сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщила в понедельник пресс-служба Нацбанка республики.

"Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в г. Ашхабаде на полях 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Документ подписали заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) в части надзорной деятельности в финансовой сфере.

Работа в рамках меморандума включает обмен профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег, выработку совместных мер по снижению рисков и улучшению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМП, а также проведение конференций, семинаров и др.