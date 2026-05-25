Президент Бразилии начал профилактическую терапию от рака

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приступил к профилактической радиотерапии после удаления базалиомы кожи головы, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"После удаления 24 апреля базалиомы было принято решение о профилактической радиотерапии кожи головы", - приводят СМИ заявление врачей президента.

Врачи отмечают, что терапия не наложит ограничений на повседневную деятельность бразильского лидера.

Базалиома является распространенной разновидностью рака кожи.

Луле да Силве 80 лет. Он намерен баллотироваться на четвертый президентский срок осенью 2026 года.