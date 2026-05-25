Мексика согласилась принять сборную Ирана по футболу на время чемпионата мира

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство Мексики согласилось разместить в стране сборную Ирана по футболу на время чемпионата мира по просьбе ФИФА, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. Об этом сообщает EFE.

"У нас нет причин отказывать им в возможности остановиться в Мексике", - сказала она.

Глава Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж 23 мая заявил, что базу сборной перенесут из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуану.

Участие иранской сборной в чемпионате мира оказалось под угрозой в связи с конфликтом США и Ирана. В Тегеране заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной в чемпионате, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на территории США.