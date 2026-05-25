Поиск

Мексика согласилась принять сборную Ирана по футболу на время чемпионата мира

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство Мексики согласилось разместить в стране сборную Ирана по футболу на время чемпионата мира по просьбе ФИФА, сообщила президент Клаудия Шейнбаум. Об этом сообщает EFE.

"У нас нет причин отказывать им в возможности остановиться в Мексике", - сказала она.

Глава Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж 23 мая заявил, что базу сборной перенесут из Аризоны в приграничный мексиканский город Тихуану.

Участие иранской сборной в чемпионате мира оказалось под угрозой в связи с конфликтом США и Ирана. В Тегеране заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной в чемпионате, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на территории США.

Иран Мексика США Дональд Трамп ФИФА Клаудия Шейнбаум Мехди Тадж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Brent подешевела до $97,58 за баррель

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

 Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2322 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов