В РПЦ призвали Чехию обеспечить права задержанного митрополита Илариона

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали органы следствия и суда Чешской Республики обеспечить соблюдение всех прав митрополита Илариона (Алфеева), задержанного в минувшее воскресенье по подозрению в перевозке запрещенных веществ.

"Священнослужители Русской Православной Церкви, законно находящиеся на территории государств, входящих в Европейский Союз, пользуются всеми предусмотренными документами ЕС правами и свободами, в том числе должны быть защищены от незаконного уголовного преследования", - говорится в заявлении синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, опубликованном в понедельник вечером на сайте РПЦ.

Действия правоохранительных органов Чехии "вызывают обоснованные вопросы у адвокатов с точки зрения законности и соблюдения процессуальных норм", сказано в документе.

РПЦ, со своей стороны, намерена предпринять все предусмотренные законом меры для оказания правовой помощи митрополиту Илариону.