В Конгрессе заявили, что силы ядерного сдерживания США в Европе располагают воздушным и морским компонентами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские силы ядерного сдерживания в Европе располагают тактическими авиабомбами и боеголовками малой мощности, которыми оснащены баллистические ракеты на подводные лодках, говорится в докладе Исследовательской службы Конгресса США.

"Региональные системы ядерного сдерживания включают в себя самолеты двойного назначения, в том числе те, которые эксплуатируются несколькими союзниками по НАТО в рамках программы НАТО по разделению ядерного бремени. Они могут нести гравитационные бомбы B61, которые хранятся на некоторых базах НАТО под оперативным контролем США", - говорится в докладе.

Что касается морского компонента, то, как указывается в документе, "ВМС США располагают вариантом боеголовки W76 малой мощности (W76-2) на баллистических ракетах подводного базирования Trident II D5".

По данным Национального управления США по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за производство ядерного оружия, боеголовки W76-2 (мощностью от 5 до 8 килотонн) установлены на некоторых баллистических ракетах Trident II D5, стоящих на вооружении 14-ти стратегических атомных подводных лодках класса Ohio.

В докладе исследовательской службы отмечается, что в 2024 году ВМС США также инициировали программу разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой. В этой связи напоминается, что в ходе слушаний в Конгрессе в текущем году командующий Стратегическим командованием ВВС США (STRATCOM) адмирал Ричард Коррелл заявил, что Соединенные Штаты стремятся "ускорить разработку и развертывание дополнительных ядерных возможностей на театре военных действий".

По данным Федерации американских ученых, на шести базах в Европе размещено около 100 американских модернизированных тактических ядерных авиабомб B61 в версии B61-12.

По 10-15 ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкеле (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20-30 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Их могут нести тактические истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

Авиабомбы B61-12, которые пришли на смену вариантам 3, 4, 7 и 10, обладают по сравнению с ними меньшей мощностью (0,3-50 килотонн). Однако она компенсируется за счет нового хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать заряд с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

О начале развертывание этих авиабомб в Европе NNSA сообщило в январе прошлого года.

"Новые B61-12 в полном масштабе размещаются на передовых рубежах", - заявила бывшая тогда главой NNSA Джилл Хруби.