Госсекретарь США посетит Армению

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник посетит Армению, встретится с министром иностранных дел страны Араратом Мирзояном, сообщила пресс-служба МИД Армении.

После переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, планируется подписание двусторонних документов.

Мероприятия пройдут в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

До Рубио Армению в качестве госсекретаря США дважды посещала Хиллари Клинтон в 2010 и 2012 гг.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) на армянской территории.

В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Государственного департамента США.