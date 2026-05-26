Поиск

Госсекретарь США посетит Армению

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио во вторник посетит Армению, встретится с министром иностранных дел страны Араратом Мирзояном, сообщила пресс-служба МИД Армении.

После переговоров стороны выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, планируется подписание двусторонних документов.

Мероприятия пройдут в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

До Рубио Армению в качестве госсекретаря США дважды посещала Хиллари Клинтон в 2010 и 2012 гг.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечается, что Ереван будет работать с Вашингтоном и некоторыми третьими сторонами над формированием рамок проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) на армянской территории.

В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяжённостью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Государственного департамента США.

Азербайджан Дональд Трамп Ереван Марко Рубио Никол Пашинян США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

Орбитальная группировка Starlink превысила 10,4 тысячи интернет-спутников

 Орбитальная группировка Starlink превысила 10,4 тысячи интернет-спутников

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Brent подешевела до $97,58 за баррель

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

 Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2327 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9579 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов