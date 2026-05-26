Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения США и РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США и министр иностранных дел Сергей Лавров провели беседу, сообщает Госдеп США.

"Стороны обменялись мнениями о российско-украинской войне, двусторонних отношениях и ситуации в Иране", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.

Ранее МИД РФ сообщил, что в понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио.

"По поручению президента Российской Федерации (Владимира) Путина Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

По информации МИД РФ, российский министр "напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

"Руководители внешнеполитических ведомств обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы", - сообщили на Смоленской площади.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга, добавили в МИД РФ.