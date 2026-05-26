Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

Ормузский пролив будет открыт так или иначе, отметил он

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Индию, 24 мая 2026 года
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней.

"Сегодня в Катаре проходили некоторые переговоры, так что посмотрим, сможем ли мы добиться прогресса", - сказал Рубио журналистам в Джайпуре во время официального визита в Индию.

"Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней", - отметил он.

Госсекретарь в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

"Президент выразил желание сделать это. Он либо заключит хорошую сделку, либо вообще не заключит", - подчеркнул Рубио.

Глава Госдепа США добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском, заявив, что водный путь "откроется так или иначе".

Ранее в понедельник Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добьется с Ираном соглашения исторического масштаба, ни на какие другие договоренности американская администрация не пойдет.

Хроника 28 февраля – 26 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Марко Рубио Иран Катар Вашингтон
