У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

Круизный лайнер MV Hondius на карантине в Нидерландах
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - У одного из эвакуированных с круизного судна MV Hondius граждан Испании, находящегося на изоляции в госпитале в Мадриде, выявлен хантавирус, сообщает CNN со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещённых на карантине после возвращения судна. После подтверждения диагноза пациента перевели в блок высокого уровня изоляции, где он находится под специализированным наблюдением. Это второй подтверждённый случай среди граждан Испании, находившихся на Hondius.

В министерстве подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования.

Ранее власти нескольких стран начали масштабное эпидемиологическое расследование после того, как три пассажира судна скончались вскоре после его выхода из Аргентины в апреле. Часть туристов сошла на берег на острове Святой Елены, остальные - на Канарских островах, откуда были отправлены в свои страны. Члены экипажа позже покинули судно в Нидерландах.

По оценке специалистов, средний инкубационный период хантавируса составляет около трёх недель, но может достигать шести недель, в связи с чем большинство стран наблюдают за пассажирами не менее 42 дней с момента их высадки. Эксперты допускают возможность передачи вируса от человека к человеку на борту судна.

Хантавирус вызывает симптомы, схожие с гриппом, однако в тяжёлых случаях может приводить к поражению сердца, лёгких и почек, развитию дыхательной недостаточности и летальному исходу.

