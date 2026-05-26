Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

США нанесли удары по катерам КСИР, Трамп заявил о необходимости уничтожения обогащенного урана Ирана, Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что иранский обогащенный уран следует быстро уничтожить либо на американской территории, либо в другой стране. Он считает, что за этим процессом должно следить МАГАТЭ или аналогичная структура.

- Военные США нанесли удары по двум катерам КСИР и позиции ЗРК в Бендер-Аббасе на юге Ирана. В CENTCOM сообщили, что удары носили оборонительный характер и не являются нарушением перемирия.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора обсудили Украину, Иран, а также отношения США и России, сообщил Госдеп.

- Согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней, сообщил Рубио. Он также отметил, что Ормузский пролив так или иначе будет открыт.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным усилить удары по ливанскому шиитскому движению "Хезболла", сообщили ближневосточные СМИ.

- Минздрав Испании подтвердил второй случай заражения хантавирусом среди 14 человек, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius и находящихся на карантине.

- Военнослужащие Восточного военного округа прибыли в Лаос для участия в совместном учении "Ларос-2026". От российской стороны учением руководит полковник Иван Тараев.

- Орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия Starlink превысила 10,4 тыс. интернет-спутников, сообщила компания-разработчик SpaceX. С начала 2026 г. на орбиту вывели более 1,1 тыс. спутников.