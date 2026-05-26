В Бельгии в столкновении школьного автобуса с поездом погибли люди

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В бельгийской провинции Восточная Фландрия в коммуне Бюггенхаут школьный автобус столкнулся с пассажирским поездом, погибли люди, сообщает Le Soir со ссылкой на источник.

Глава МВД Бельгии Бернар Кентен подтвердил факт столкновения и гибель людей, не назвав количество жертв и пострадавших. Он принес соболезнования семьям погибших и поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию.

По данным Le Soir, столкновение произошло около 8:15 по местному времени на наземном переезде через железнодорожные пути. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, переезд перед столкновением был закрыт, поезду оставалось проехать около километра до следующей остановки. О погибших в поезде изданию ничего не известно, погибли и пострадали люди в школьном автобусе. Представитель компании Infrabel, управляющей железнодорожной инфраструктурой, заявил, что удар при столкновении был очень сильным и его последствия - драматичны, пишут Les 20 minutes.

"Шлагбаумы были опущены, на светофоре был красный свет", - подтвердила подтвердила Infrabel. По ее данным, у переезда поезд уже начал снижать скорость. Увидев автобус, машинист попытался задействовать аварийный тормоз, но было поздно.

Пресс-секретарь федеральной полиции Ан Бергер заявила VRT, что в микроавтобусе были семь школьников, сопровождающий взрослый и водитель.

МВД Бюггенхаут Infrabel Бернар Кентен Восточная Фландрия Бельгия
