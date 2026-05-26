Иран требует разблокировать $24 млрд замороженных средств в рамках сделки с США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Тегеран настаивает на том, чтобы в рамках любой потенциальной сделки с США были разблокированы $24 млрд замороженных иранских активов. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде.

По его словам, позиция Тегерана заключается в том, что половина этой суммы - $12 млрд - должна быть разблокирована после подписания меморандума, а оставшаяся часть - в течение 60 дней, в рамках соглашения.

По данным Tasnim, главный иранский переговорщик Мохаммад Багер Галибаф совершил поездку в Катар для достижения именно такого соглашения о механизме реализации этого требования.

Ранее во вторник агентство Fars сообщило, что Тегеран не желает вести переговоры с США до тех пор, пока американские власти не разморозят заблокированные активы Ирана.

"Никакие переговоры невозможны без перечисления заблокированных средств Ирану", - сообщило агентство со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе.

По данным агентства, серьезные разногласия между Ираном и США по поводу начала переговоров относились в том числе к тому, как обеспечить доступ к заблокированным активам Ирана. "Сейчас этот вопрос находится в процессе урегулирования при посредничестве и по инициативе Катара", - отмечает Fars.