Пашинян ждет вывода Армении из блокады за счет проекта "Маршрут Трампа"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Соглашение между Арменией и США о реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) будет подписано в скором времени, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP. Соглашение о реализации проекта TRIPP будет подписано в скором времени", - сказал Пашинян на встрече с избирателями.

По его словам, "это означает, что Армения преодолевает блокаду и не будет заблокированной страной".

"Армения выходит из тупика конфликта и превращается в перекресток мира. Реализацией проекта TRIPP Армения получает прямой доступ к международным железнодорожным сетям", - заявил Пашинян.

Ранее 26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Ереване ряд документов о сотрудничестве. В частности, они парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP, устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов".