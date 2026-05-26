США могут предоставить Армении доступ к американским ядерным технологиям

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Армения и США изучат возможности диверсификации и наращивания производства энергии, в том числе, размещения малого модульного реактора, говорится в подписанном во вторник уставе о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

"Армения и США намерены изучить возможности диверсификации и наращивания производства и поставок энергии в Армении. Это подразумевает дальнейшее развитие программы гражданской ядерной энергетики, которая может включать в себя возможное размещение малого модульного реактора и доступ к американскому топливу и ядерным технологиям, усилия по повышению энергетической безопасности и эффективности", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Армении.

Отмечается, что США могут предоставить Армении возможности по расширению энергетической связи с региональными и европейскими рынками, а также доступ к другим американским услугам и инфраструктуре в области гражданской ядерной энергетики.

"Армения и США намерены укрепить энергетическую устойчивость и независимость критической инфраструктуры, а также содействовать инвестициям в энергетический сектор Армении. Приоритетными задачами являются модернизация линий электропередачи и распределительных сетей, развитие объектов хранения энергии", - говорится в документе.

В мае компания Sargent&Lundy (США) завершила предварительное технико-экономическое обоснование для оценки возможности замены энергоблока Армянской АЭС на малые модульные реакторы (ММР) американской технологии.

Действующая Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок с реактором ВВЭР-440 первого поколения, топливо для него поставляет "ТВЭЛ" (входит в "Росатом").

В конце декабря 2025 года "Росатом" передал Армении пакет детально проработанных предложений по строительству в республике нового энергоблока АЭС.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что срок эксплуатации Армянской АЭС может быть продлен до 2046 года, в настоящее время с Россией, США, Францией, Южной Кореей и Китаем обсуждается строительство нового энергоблока.

В феврале текущего года вице-президент США Джей Ди Венс заявил на брифинге в Ереване, что США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении.