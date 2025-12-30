"Росатом" передал Армении пакет предложений по строительству нового блока АЭС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" передала Армении пакет детально проработанных предложений по строительству в республике нового энергоблока АЭС, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Что касается планов строительства нового энергоблока Армянской атомной станции в Мецаморе, то мяч на стороне Еревана. Армянским партнерам передан пакет детально проработанных и весьма выгодных для республики предложений государственной корпорации "Росатом", которая готова в кратчайшие сроки приступить к его (проекта - ИФ) реализации", - сказал Копыркин в интервью армянской газете "Ноев ковчег".

По его словам, "реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже апробированных технологий, а также привлекательности финансовых параметров не просматривается".

В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика приняла решение о строительстве малого модульного реактора и обсуждает проект по строительству нового реактора с США, Россией, Китаем, Южной Кореей и Францией.

26 сентября президент РФ Владимир Путин и Пашинян обсудили работу Армянской атомной электростанции. Путин напомнил, что "Росатом" "работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС".

Со своей стороны Пашинян отметил, что Армения тесно сотрудничает с РФ, в том числе по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), топливо для него поставляет "ТВЭЛ" - компания "Росатома".