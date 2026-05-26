На востоке Абхазии из-за ливней подтопило дома и дороги

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сильные ливни привели к подтоплениям в трех восточных районах Абхазии.

По сообщению МЧС республики, в результате стихии в Гульрипшском, Очамчирском и Ткварчельском районах повалены деревья, подтоплены жилые строения и придомовые территории, повреждены крыши многоквартирных домов, размыты участки дорог, разрушено несколько мостов.

По данным ведомства, наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Ткварчельском районе, где мощные потоки воды повредили мосты и дорожное полотно, из-за чего жители нескольких сёл временно оказались отрезанными от центральной дороги.

Как сообщает пресс-служба главы республики, президент Абхазии Бадра Гунба посетил пострадавшие населенные пункты и поручил создать рабочую комиссию по ликвидации последствий стихии. Он также поставил задачу провести временную объездную дорогу, где это возможно.

Гунба осмотрел подмытую рекой Галидзга дамбу в районе села Баслаху в Очамчирском районе и поручил специалистам представить предложения по восстановлению объекта, чтобы не допустить прорыва дамбы и затопления центральной автотрассы.

