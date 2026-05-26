ЕС согласился с мнением папы римского об этических ограничениях для ИИ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе согласны с изложенным в энциклике папы римского Льва XIV мнением о необходимости контроля при использовании искусственного интеллекта, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

"Мы полностью разделяем видение его Святейшества папы Льва XIV о необходимости иметь эффективные и надежные юридические рамки для искусственного интеллекта. В Европе это не просто видение, это уже реальность. Это относится к нашему регламенту по искусственному интеллекту, к регламенту о цифровых услугах, цифровом рынке, защите данных", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС может гордиться, что сегодня в Европе можно говорить о наличии четких юридических рамок для ИИ. Он подчеркнул, что это очень важно, чтобы защищать детей от вредоносного влияния и не допускать аморального контента.

Папа Лев XIV свою первую энциклику "Magnifica Humanitas", представленную 25 мая 2026 года, посвятил соблюдению этических норм в сфере искусственного интеллекта.

Главный тезис документа - требование "разоружить ИИ". Это не отказ от технологии, а призыв не допустить её доминирования над человеком и превращения в инструмент насилия и несправедливости.

В отличие от сугубо технологического подхода папа Лев XIV призывает вернуться к фундаментальным вопросам: "Кто есть человек?" и "В чём заключается его безграничное достоинство?". Он подчёркивает, что ИИ не испытывает чувств, не обладает телом и не знает изнутри, что такое любовь или дружба. Следовательно, его нельзя наделять человеческими качествами и, тем более, делегировать ему моральный выбор.

Энциклика - основной папский документ по важным социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам.