Папа римский призвал этически ограничивать применение ИИ во время военных конфликтов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Папа Лев XIV заявил, что использование искусственного интеллекта во время военных действий должно подчиняться этическим ограничениям, об этом говорится в первой энциклике понтифика Magnifica Humanitas ("Останемся людьми").

"Контроль над искусственным интеллектом не должен оставаться в руках "немногих", а технологии разжигают мировые конфликты", - считает понтифик.

В энциклике говорится о необходимости защищать уникальное "величие человечества" в условиях стремительно меняющихся технологий, также в ней содержится требование, чтобы использование искусственного интеллекта в военных целях подчинялось "самым строгим этическим ограничениям".

Папа заявил, что теория "справедливой войны" - христианское учение из четырех принципов, определяющее условия, при которых война может считаться оправданной, теперь устарела. Он считает что, военная сила может применяться только для "самообороны в самом строгом смысле".

"Создание мира, находящегося в состоянии постоянного конфликта, - это зло, и его нужно называть своим именем... У человечества есть гораздо более эффективные и действенные инструменты для защиты человеческой жизни и урегулирования конфликтов, такие как диалог, дипломатия и прощение", - пишет Лев XIV.

Энциклика - основной папский документ по важным социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам.