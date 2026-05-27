Поиск

В Совбезе Ирана сообщили о продолжении непрямых контактов с США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

"Непрямые контакты с американцами продолжаются", - сказал он журналистам на проходящем в России Международном форуме по безопасности.

"До тех пор пока не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что мы ни о чем не договорились", - добавил он.

По его словам, вопроса о запасах иранского обогащенного урана в повестке дня переговоров с американской стороной не стоит.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Совбез Али Багери
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане

Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

 Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

 Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов