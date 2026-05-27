В Совбезе Ирана сообщили о продолжении непрямых контактов с США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

"Непрямые контакты с американцами продолжаются", - сказал он журналистам на проходящем в России Международном форуме по безопасности.

"До тех пор пока не договоримся о всех вопросах, мы считаем, что мы ни о чем не договорились", - добавил он.

По его словам, вопроса о запасах иранского обогащенного урана в повестке дня переговоров с американской стороной не стоит.