Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Таганрог и Севастополь подверглись ракетному обстрелу ВСУ. В Таганроге пострадали два человека, их госпитализировали. Также загорелись несколько автомобилей. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

- Комитет Госдумы по международным делам внес в нижнюю палату проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с атакой ВСУ на педагогический колледж в Старобельске.

- Армия обороны Израиля нанесла удар в Газе по новому лидеру военного крыла ХАМАС Мухаммеду Уде, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. О последствиях удара не сообщалось.

- Россия работает над созданием роботизированных бронемашин и опережает в этом оппонентов, заявил "Интерфаксу" гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов. Он также сообщил, что российский танк нового поколения получит все современные системы, при его разработке конструкторы применят роботизацию и искусственный интеллект.

- Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в частном доме в Липецке. Их тела извлекли из-под завалов. Пожар мог произойти из-за взрыва бытового газа.

- Один человек погиб, восемь пострадали в результате взрыва резервуара на целлюлозно-бумажном комбинате в городе Лонгвью в штате Вашингтон. Девять сотрудников завода числятся пропавшими без вести.

- Власти Канады сообщили о введении 21-дневной самоизоляции для прибывающих из регионов, затронутых вирусом Эбола. Иммиграционные решения для граждан ДРК, Южного Судана и Уганды приостановлены на 90 дней.

- Северная Корея провела испытание новой системы запуска ракет в рамках пятилетнего плана развития национальной обороны. Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием.

