Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Иммиграционные решения для граждан ДРК, Южного Судана и Уганды приостановлены на 90 дней

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Путешественники, прибывающие в Канаду из районов, затронутых вирусом Эбола, будут обязаны проходить 21-дневную самоизоляцию, а рассмотрение иммиграционных заявлений из ряда стран временно приостанавливается, пишет Associated Press.

По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся "из соображений повышенной осторожности" и будут действовать до 29 августа.

Пассажиры с симптомами заболевания будут направляться в больницы для дополнительного обследования. Тем, у кого нет возможности изолироваться самостоятельно, будет предоставлено место для изоляции.

Правительство также объявило о 90-дневной паузе в вынесении окончательных решений по иммиграционным заявлениям граждан Демократической Республики Конго, Южного Судана и Уганды. Срок может быть продлён или сокращён в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, вспышка Эболы в северо-восточной части Конго вызвана редким вариантом вируса и распространяется быстрее, чем успевают реагировать службы здравоохранения. 25 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, из них 101 подтвержден лабораторно.