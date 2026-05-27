Поиск

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Иммиграционные решения для граждан ДРК, Южного Судана и Уганды приостановлены на 90 дней

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Путешественники, прибывающие в Канаду из районов, затронутых вирусом Эбола, будут обязаны проходить 21-дневную самоизоляцию, а рассмотрение иммиграционных заявлений из ряда стран временно приостанавливается, пишет Associated Press.

По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся "из соображений повышенной осторожности" и будут действовать до 29 августа.

В миреВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРКВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРКЧитать подробнее

Пассажиры с симптомами заболевания будут направляться в больницы для дополнительного обследования. Тем, у кого нет возможности изолироваться самостоятельно, будет предоставлено место для изоляции.

Правительство также объявило о 90-дневной паузе в вынесении окончательных решений по иммиграционным заявлениям граждан Демократической Республики Конго, Южного Судана и Уганды. Срок может быть продлён или сокращён в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, вспышка Эболы в северо-восточной части Конго вызвана редким вариантом вируса и распространяется быстрее, чем успевают реагировать службы здравоохранения. 25 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что число предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола превысило 900, из них 101 подтвержден лабораторно.

Канада ВОЗ Демократическая Республика Конго Уганда Южный Судан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

 Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

 Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных

Израиль нанес удар по новому лидеру военного крыла ХАМАС

Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

 Трамп после медобследования заявил об отсутствии проблем со здоровьем

ВМС США возобновили оказание помощи судам, проходящим через Ормузский пролив

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2340 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов