Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа

Совет начал поиск подрядчиков, но контракты пока не заключены: проблема в том, что ХАМАС пока не разоружился

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фонд при Совете мира, сформированном президентом США Дональдом Трампом для восстановления Газы, до сих пор пуст, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Издание отмечает, что после того, как Всемирный банк учредил финансовый фонд совета, прошло четыре месяца, но в него до сих пор не поступили средства от каких-либо доноров.

"Спустя четыре месяца после создания Совета финансовый фонд, учрежденный Всемирным банком, не получил от доноров никаких средств", - пишет издание со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников, "внесено ноль долларов".

Кроме того, по данным FT, политический и юридический статус организации остается неопределенным, что тормозит реализацию проектов по восстановлению Газы.

При этом средства поступили не в данный фонд, которым управляет Всемирный банк при поддержке ООН, а на счет Совета в финансовом конгломерате JPMorgan Chase & Co. Издание подчеркивает, что Всемирный банк обязан отчитываться перед вкладчиками и членами Совета о финансовом состоянии фонда для Газы, тогда как для счета в JPMorgan независимых требований к прозрачности не предусмотрено.

Представитель Совета заявил FT, что "был создан ряд вариантов для получения финансирования", включая механизм Всемирного банка, но "на данном этапе вкладчики предпочли использовать другие варианты".

По информации FT, взносы Марокко в размере около $20 млн помогли профинансировать работу офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова, а также выдать зарплаты сотрудникам палестинского технократического комитета, который Совет сформировал для управления сектором.

ОАЭ также недавно выделили $100 млн на подготовку новой полиции для Газы, "однако программа не стартовала, а средства заморожены", сообщили газете два источника. Госдеп также хочет потратить $1,2 млрд на гуманитарные проекты для Газы, но средства не предназначены Совету, и еще не использовались. Еще $50 млн Госдеп намерен передать Совету, но деньги пока не поступили.

Совет начал поиск подрядчиков по реконструкции Газы и обеспечении безопасности в анклаве, однако пока никто не получил контракты. Представитель Совета объяснил FT: проблема заключается в том, что движение ХАМАС пока не разоружилось.

Американские конгрессмены добиваются от администрации США предоставления большего количества информации о работе Совета и его полномочиях. Кроме того, возникают вопросы о том, какую роль в ООН отводят Совету в рамках мирного процесса. "Кто несет ответственность за Газу? Какой закон действует в Газе? Есть много рисков для компании, которые там могут работать?" - сказал изданию один из потенциальных подрядчиков.

По оценке ООН и Всемирного банка, на восстановление Газы в течение следующего десятилетия потребуется более $70 млрд.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Церемония учреждения Совета мира состоялась 22 января в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.