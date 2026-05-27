В министерстве разведки Ирана заявили о начале гибридной войны против страны

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Против Ирана началась гибридная война, заявили в министерстве разведки Ирана.

"Враг, потерпевший поражение на военном поле, теперь сосредоточил внимание на мягкой войне, когнитивной войне и социальных провокациях, опираясь на экономическое давление, этнические и религиозные разногласия, террор, диверсии, контрабанду оружия и Starlink, кибератаки и деятельность враждебных СМИ", - цитирует в среду агентство Fars сообщение ведомства.

В нем отмечается, что несмотря на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда иранских высокопоставленных военных и госслужащих, "страна по-прежнему сохраняет устойчивость и стойкость".

В документе подчеркивается, что разведывательные силы Ирана смогли нанести ущерб Израилю и его союзникам.

"Любые беспорядки, шпионаж, связи с террористическими СМИ и сепаратистские действия будут решительно преследоваться по закону", - говорится в сообщении.