РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

Об этом заявили в МИД России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в Евросоюз, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В среду посольство РФ в Армении официально передало армянской стороне письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур республики, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва приостановит или денонсирует в одностороннем порядке упомянутое соглашения от 2 декабря 2013 года, говорится в сообщении, распространенном официальным представителем МИД РФ.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

В начале апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отмечал, что Россия продает газ Армении за $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.



