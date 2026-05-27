NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы

На пресс-конференции в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Перспективная база на Луне будет готова к размещению астронавтов на длительные периоды в специализированных постоянных жилых модулях ориентировочно в 2030-х годах, сообщает NASA.

В соответствии с уточненными планами американского космического агентства, с 2029 года по начало 2030-х годов начнется создание постоянной инфраструктуры базы, в том числе систем энергообеспечения. Высадка двух астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis состоится уже в 2028 году. К этому времени часть техники и оборудования будет доставлена на Луну с помощью посадочных модулей.

В 2027 году планируется проведение пилотируемой миссии Artemis III, рамках которой на околоземной орбите будет отрабатываться стыковка корабля с посадочными модулями.

NASA сообщило, что уже заключило контракты на сотни миллионов долларов с четырьмя американскими компаниями на разработку посадочных модулей, луноходов и дронов для лунной базы.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса предоставит два посадочных модулей для доставки луноходов на лунную поверхность в точке, расположенной недалеко от южного полюса Луны. Эти лунные вездеходы будут построены компаниями Astrolab и Lunar Outpost. Компания Firefly Aerospace, успешно совершившая посадку своего аппарата на лунную поверхность в прошлом году, доставит на Луну первые дроны, планирует NASA.