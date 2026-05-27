Поиск

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС
Фото: Sascha Schuermann/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Принятие Арменией решения о выходе из состава Евразийского экономического союза сделает логичным пересмотр ее договоренностей с Россией по газу, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"Если Армения говорит, что она не видит себя дальше в союзе с Россией, в Евразийском экономическом союзе, то естественно возникает вопрос о том, стоит ли нам продолжает участие в этом соглашении 2012 года. Это логично, и это справедливо", - сказал он, отметив, что на текущий момент договоренности остаются в силе.

Днем ранее "Коммерсантъ" сообщил, ссылаясь на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В Министерстве терруправления затем сказали агентству "Арменпресс", что армянская сторона не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Алексей Оверчук Армения ЕАЭС Сергей Цивилев Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9608 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2344 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов