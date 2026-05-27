Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Принятие Арменией решения о выходе из состава Евразийского экономического союза сделает логичным пересмотр ее договоренностей с Россией по газу, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"Если Армения говорит, что она не видит себя дальше в союзе с Россией, в Евразийском экономическом союзе, то естественно возникает вопрос о том, стоит ли нам продолжает участие в этом соглашении 2012 года. Это логично, и это справедливо", - сказал он, отметив, что на текущий момент договоренности остаются в силе.

Днем ранее "Коммерсантъ" сообщил, ссылаясь на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В Министерстве терруправления затем сказали агентству "Арменпресс", что армянская сторона не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.