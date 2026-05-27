США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - США не запрашивали агреман на нового посла страны в России, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нет, такого не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Предыдущим американским послом в Москве с января 2023 года до лета 2025 года была Линн Трейси. Ее миссия завершилась. Когда одно государство определяет кандидатуру будущего посла в другую страну, оно запрашивает там агреман - неофициальное согласие принять этого человека в качестве главы дипмиссии. От США такого запроса с прошлого лета не поступало.

США МИД Линн Трейси Сергей Рябков
