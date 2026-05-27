Лавров обсудил с коллегой из Филиппин перспективы сотрудничества РФ с АСЕАН

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Филиппин Марией Терезой Лазаро вопросы практической кооперации между двумя странами, перспективы расширения стратегического партнерства РФ с АСЕАН, сообщили в МИД РФ.

"В преддверии 50-летия российско-филиппинских дипломатических отношений, отмечаемого 2 июня, стороны выразили настрой на углубление конструктивного диалога и практической кооперации между двумя странами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

На Смоленской площади добавили, что "с учетом председательства Манилы в АСЕАН в 2026 году обсуждались перспективы расширения стратегического партнёрства России с Ассоциацией, планы проведения юбилейного саммита в Казани 17-18 июня по случаю 35-летия российско-асеановских отношений".

МИД РФ Филиппины Сергей Лавров Мария Тереза Лазаро
