Варшава и Лондон подписали договор о военном сотрудничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер подписали в Лондоне договор о партнерстве в области безопасности и обороны, сообщают в среду польские СМИ.

"Этот договор закладывает основу для военного сотрудничества в сфере вооружений и кибербезопасности", - сказал Туск журналистам.

Он добавил, что, в частности, Польша будет сотрудничать с Великобританией в разработке передовых технологий, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов в противовоздушной обороне и кибербезопасностью.

"Договор предусматривает, среди прочего, совместное производство зенитных ракет средней дальности нового поколения, крупномасштабные учения польских и британских вооруженных сил, укрепление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также разработку современных боеприпасов для ПВО", - сообщают СМИ.

Аналогичный договор об укреплении сотрудничества и дружбы был подписан в мае 2025 года между Польшей и Францией.

Польша Великобритания Дональд Туск Кир Стармер
