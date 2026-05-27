Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гонконг впервые обогнал Швейцарию, став ведущим мировым центром размещения зарубежного капитала благодаря притоку ресурсов из материкового Китая, а также восстановлению местного фондового рынка, говорится в докладе Global Wealth Report, опубликованном Boston Consulting Group (BCG).

Объем зарубежных активов, размещенных в Гонконге, в 2025 году вырос на 10,7%, до $2,95 трлн, отмечается в отчете. В Швейцарии показатель увеличился на 7,6%, до $2,946 трлн.

BCG ожидает, что быстрое накопление капитала в Азии увеличит разрыв между Гонконгом и Швейцарией почти до $600 млрд к 2030 году.

Объем частного капитала в мире быстро растет, несмотря на тарифные войны и макроэкономическую нестабильность, и уже достиг $333 трлн. Хотя Гонконг и Сингапур расширяют экосистему для обслуживания азиатских активов, Швейцария, США и Великобритания остаются основными центрами для европейского, ближневосточного и латиноамериканского капитала.

"Мы наблюдаем как создание капитала, трансграничные потоки и инвестиционные экосистемы все больше концентрируются в небольшом количестве глобально связанных финансовых центров", - отмечает управляющий директор и партнер BCG Майкл Калих, один из авторов доклада.

Подъем Гонконга, по его словам, говорит о растущей привлекательности азиатских рынков капитала.

Эксперты отмечают также, что рост благосостояния ускорил развитие экосистемы семейных офисов в Гонконге. Число структур, управляющих капиталом одной семьи, с 2023 года выросло на 25%, составив 3384 на конец 2025 года. Согласно исследованию Deloitte, каждая из таких структур управляет активами на сумму не менее $10 млн, а более 1000 из них - капиталом свыше $100 млн.