Литва закупит у Финляндии 936 бронетранспортеров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Литва закупит 936 финских бронетранспортеров Patria для формируемой национальной дивизии, сообщил литовский президент Гитанас Науседа после заседания Государственного совета обороны (VGT). Его цитируют литовские СМИ

"Речь идет об очень важном элементе создания национальной дивизии - согласно постановлению Государственного совета обороны мы закупим 936 бронемашин Patria финского производства", - сказал Науседа.

"К 2030 году планируется закупить уже 300 единиц этих бронемашин", - добавил он.

По его словам, Литва намерена "интегрироваться в цепочку производства" и частично их производство будет осуществляться в стране. В частности, планируется интеграция закупаемой техники с мобильными зенитными ракетными комплексами малой дальности MSHORAD для их использования в противовоздушной обороне.

Общая стоимость закупок оценивается примерно в полтора миллиарда евро.

Гитанас Науседа Литва Финляндия Patria
