Трамп поддержал Пашиняна на предстоящих выборах в Армении

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в республике.

"Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Пашинян полностью разделяет его видение будущего Армении и всего региона Южного Кавказа.

