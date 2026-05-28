Поиск

Жертвами автоаварии в Китае стали 13 человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - 13 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае, сообщает "Синьхуа".

По данным местных властей, 13 человек погибли, трое получили ранения после того, как перегруженный пассажирский микроавтобус врезался в грузовик с полуприцепом на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг.

Авария произошла около 2:40 (21:40 по мск) в четверг на участке в городе Наньян.

Отмечается, что в момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек.

Хэнань КНР ДТП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

В Пентагоне заявили, что готовы продолжить операцию против Ирана

Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

 Пашинян анонсировал прокладку через Армению транзитного газопровода

Что произошло за день: среда, 27 мая

Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна

 Трамп заявил, что Ормузский пролив не должна контролировать ни одна страна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9614 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2365 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов