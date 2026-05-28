Жертвами автоаварии в Китае стали 13 человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - 13 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Китае, сообщает "Синьхуа".

По данным местных властей, 13 человек погибли, трое получили ранения после того, как перегруженный пассажирский микроавтобус врезался в грузовик с полуприцепом на участке скоростной автомагистрали в провинции Хэнань в центральном Китае рано утром в четверг.

Авария произошла около 2:40 (21:40 по мск) в четверг на участке в городе Наньян.

Отмечается, что в момент аварии в девятиместном пассажирском микроавтобусе находились 16 человек.