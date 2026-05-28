Европейские рынки акций не показали единой динамики в среду

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы завершили торги разнонаправленно, инвесторы оценивали сообщения относительно прогресса в переговорах по урегулированию на Ближнем Востоке.

Сводный индикатор крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,03% - до 628,18 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,13%, французский CAC 40 - 0,43%, испанский IBEX 35 - 0,49%. Германский DAX снизился на 0,03%, итальянский FTSE MIB - на 0,64%.

Предварительные договоренности между США и Ираном включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от страны, сообщило издание Iran International.

Иранская сторона ожидает, что регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман. Проект соглашения еще не утвержден и Тегеран не намерен предпринимать каких-либо шагов, если не будет надежного механизма для контроля выполнения согласованных мер, отметило Iran International.

Как показали опубликованные в среду данные, индекс потребительского доверия во Франции в мае опустился до минимальных с марта 2023 года 82 пунктов с апрельских 84 пунктов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения до 83 пунктов

Продажи автомобилей в ЕС в апреле выросли на 5,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 972,314 тыс. Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 7% - до 1,152 млн.

Лидером роста в составе Stoxx Europe 600 стала Akzo Nobel (+19,5%). Один из крупнейших мировых производителей красок и покрытий отклонил предложение о покупке, направленное японской Nippon Paint и американской Sherwin-Williams.

Бумаги Valeo поднялись в цене на 7,7%, Puma - на 6,2%, Adidas - на 5,4%, Compagnie Financiere Richemont и JD Sports Fashion - на 5,1%, Amrize - на 4,8%, L'Oreal - на 4,7%, Heineken - на 4,5%, Kering - на 4,4%.

Заметно подорожали акции европейских авиапроизводителей, в том числе Renault (+4,3%), Stellantis (+3,8%), Daimler Truck (+3,3%), Mercedes-Benz (+3,1%), BMW AG (+2,3%) и Volkswagen (+2,1%).

Котировки Volvo Car выросли на 7% на новостях, что принадлежащая китайской Zhejiang Geely Holding Group компания избежала запрета на поставку в США автомобилей, имеющих выход в интернет.

Позитивную динамику показали авиаперевозчики, в том числе easyJet (+4,1%), Air France-KLM (+3,2%), International Consolidated Airlines Group (+3,1%) и Deutsche Lufthansa (+2,5%).

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали CD Projekt (-7,5%), Vestas Wind Systems (-7,4%), Technip Energies (-6,4%), Subsea 7 (-5,5%), SBM Offshore и Teleperformance (-5,2%).

Существенные потери понесли нефтегазовые компании: капитализация Equinor уменьшилась на 4,1%, TotalEnergies - на 3,6%, Eni - на 2,8%, BP Plc - на 2,7%, Repsol - на 2,6%, Shell - на 2,3%.

В минус ушли котировки производителей полупроводниковой продукции: STMicroelectronics - на 3,1%, BE Semiconductor Industries - на 2,7%, Infineon Technologies - на 1,1%, ASML Holding - на 1%.

Рыночная стоимость Capgemini уменьшилась на 3,5%, хотя французская ИТ-компания спрогнозировала среднегодовые темпы роста выручки в 5,5-7,5% в период с 2025 по 2028 год. Компания ожидает, что к 2028 году её скорректированная операционная прибыль составит 12,1-12,3% от выручки.

Акции испанской газовой компании Naturgy Energy Group опустились в цене на 4% на новости, что американская CVC Capital Partners вышла из её капитала. CVC продала 11,08% бумаг Naturgy по 28,55 евро за акцию, что предполагает дисконт в 4,6% относительно цены закрытия во вторник.

Капитализация Universal Music Group уменьшилась на 2,7% после того, как крупнейший акционер звукозаписывающей студии призвал ее акционеров отклонить предложение о покупке, поступившее от Pershing Square.

