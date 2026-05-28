Нижняя палата Бразилии одобрила сокращение рабочей недели до 40 часов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Бразилии одобрила поправку к Конституции, предусматривающую сокращение рабочей недели до 40 часов при сохранении пятидневного режима, сообщает AP.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва поддержал инициативу. Поправка отменяет шестой рабочий день и гарантирует сохранение уровня оплаты труда для не менее чем 37 млн работников. Документ также устанавливает два выходных дня подряд в неделю.

В настоящее время рабочая неделя в Бразилии составляет 44 часа: пять восьмичасовых смен и четыре часа в шестой день.

По словам депутата Паулу Пименту, представляющего правительство в нижней палате, изменение направлено на "восстановление справедливости" для низкооплачиваемых работников, занятых шесть дней в неделю.

Законопроект предусматривает 14‑месячный переходный период для компаний, хотя представители деловых кругов настаивали на более длительной адаптации. Поправка направлена в Сенат, дата рассмотрения пока не назначена.

Сокращение рабочей недели соответствует тенденции в ряде стран региона. Мексика ранее одобрила постепенное снижение нормы до 40 часов к 2030 году, Чили в 2023 году приняла закон о 40‑часовой неделе.