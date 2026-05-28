Член ЕК по расширению ЕС заявила, что пришло время ускорить прием новых членов в союз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Государствам ЕС следует согласовать новую, более быструю систему приема новых членов в союз, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по расширению ЕС Марта Кос.

"Если и есть правильное время ускорить рост союза, то это время пришло (...) Я здесь не для того, чтобы поддерживать статус-кво", - приводит ее слова Financial Times.

Однако она признала, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году. Кос добавила, что тем не менее имеет смысл изменить процесс принятия новых членов в Евросоюз, учитывая ситуацию с Украиной.

Ее также попросили прокомментировать предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца на время предоставить Украине статус "ассоциированного члена": так Украина могла бы получить возможность участвовать в заседаниях ЕС без права голоса.

"Это полезная вещь, потому что нам нужны серьезные дебаты по этой теме. Я выступаю за такие дискуссии. Это лишь одна из идей, и это хорошее начало для обсуждений", - сказала Кос.

Она отметила, что не знает, в каком направлении пойдут дискуссии. По ее словам, лидеры ЕС, с которыми она вела обсуждения в частном порядке, выступают за комбинацию принципов с учетом заслуг кандидата и возможностей поэтапного вступления в ЕС.

Но в то же время, добавила Кос, ЕС не будет поступаться требованиями в области верховенства закона, независимости судебной власти и борьбы с коррупцией.

27-28 мая министры иностранных дел государств Евросоюза проводят в Лимасоле свой традиционный неформальный совет - Гимних, на котором центральными темами являются перспектива возможных переговоров с Россией и Украина.