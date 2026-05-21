Рубио усомнился в возможности договориться с властями Кубы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в четверг заявил, что в настоящее время есть небольшие шансы на заключение соглашения Вашингтоном и Гаваной.

"Президент всегда предпочитает мирное соглашение, выработанное на переговорах. Это остается нашим приоритетом. Но что касается Кубы, буду с вами честен, вероятность такого исхода на данный момент невелика, с учетом того, с кем США приходится иметь дело", - сказал Рубио журналистам.

Он отметил, что кубинские власти тянут время и хотят дождаться изменения условий в свою пользу. Рубио подчеркнул, что США не дадут этому случиться.

Также он вновь заявил о плачевном положении кубинской экономики.

В американских СМИ ранее появлялась информация, что США изучают возможность военного сценария в отношении Кубы. При этом в среду министерство юстиции США обнародовало обвинения против бывшего председателя Компартии Кубы Рауля Кастро и пяти других лиц, им инкриминируют убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов, принадлежавших гуманитарной организации Hermanos en rescate.

Между тем, как сообщает газета The New York Times, американский авианосец USS Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США, останется там на какое-то время.