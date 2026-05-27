Поиск

Глава МИД Кубы попросил Гутерриша помочь умерить военную риторику США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес призвал генсека ООН Антониу Гутерриша повлиять на США, чтобы Вашингтон прекратил выступать с угрозами применения силы в отношении Гаваны.

"Я обратился к ООН с просьбой о содействии в сдерживании военной агрессии США в отношении Кубы, которая может вызвать кровопролитие, и прекращении угроз применения силы", - написал глава МИД в соцсети Х после встречи с генсеком ООН.

Он также сообщил Гутерришу о тяжелой гуманитарной ситуации, которая сложилась на Кубе вследствие усиления блокады со стороны США.

"Несмотря на это, я подтвердил готовность Кубы продолжать двусторонние переговоры с США при их невмешательстве в наши внутренние дела, политическую системы или выборы", - отметил Родригес.

МИД ООН Бруно Родригес Антониу Гутерриш США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане

Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

 Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

 Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов