Глава МИД Кубы попросил Гутерриша помочь умерить военную риторику США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес призвал генсека ООН Антониу Гутерриша повлиять на США, чтобы Вашингтон прекратил выступать с угрозами применения силы в отношении Гаваны.

"Я обратился к ООН с просьбой о содействии в сдерживании военной агрессии США в отношении Кубы, которая может вызвать кровопролитие, и прекращении угроз применения силы", - написал глава МИД в соцсети Х после встречи с генсеком ООН.

Он также сообщил Гутерришу о тяжелой гуманитарной ситуации, которая сложилась на Кубе вследствие усиления блокады со стороны США.

"Несмотря на это, я подтвердил готовность Кубы продолжать двусторонние переговоры с США при их невмешательстве в наши внутренние дела, политическую системы или выборы", - отметил Родригес.