РФ сообщила об отсутствии технической возможности транзита казахстанской нефти по "Дружбе"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия уведомила Казахстан о том, что технической возможности для возобновления транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в настоящее время нет, сообщил "Интерфаксу" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Еще не возобновили, нет. Уведомили, что технической возможности нет", - сказал Аккенженов, отвечая на вопрос о том, возобновила ли РФ транзит казахстанской нефти по "Дружбе".

Россия с 1 мая прекратила транзит казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "это связано с техническими возможностями на сегодняшний день". По его словам, казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления.