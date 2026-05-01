Россия прекращает транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба»

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления.

Советник министра, официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева уточняла, что республика в связи с приостановкой транспортировки по системе "Дружба" в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные маршруты - в направлении порта Усть-Луга (Балтийское море) и в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - отметила она.

Казахстан с 2023 года осуществлял поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". В I квартале 2026 года Казахстан удвоил экспорт в страну, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн. В текущем году планировалось отгрузить порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".