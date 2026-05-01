Россия прекращает транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба»

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", - сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, казахстанская нефть, которая транспортировалась по нефтепроводу "Дружба" в Германию, с 1 мая будет направляться в другие свободные логистические направления.

Советник министра, официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева уточняла, что республика в связи с приостановкой транспортировки по системе "Дружба" в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные маршруты - в направлении порта Усть-Луга (Балтийское море) и в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - отметила она.

Казахстан с 2023 года осуществлял поставки нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в направлении пункта сдачи нефти "Адамова застава". В I квартале 2026 года Казахстан удвоил экспорт в страну, до 730 тыс. тонн. В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведта) составил 2,1 млн тонн. В текущем году планировалось отгрузить порядка 3 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба".

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста при сходе лавины в Бурятии

Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге

Минпросвещения поддержало запрет досмотра участников ЕГЭ перед сдачей экзамена

На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

Два подростка погибли в Белгородской области при атаке БПЛА

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1990 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9197 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов