Шойгу отметил интерес африканских стран к сотрудничеству с РФ на фоне мировой турбулентности

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что интерес к сотрудничеству с Россией у африканских стран значительно вырос на фоне событий в сфере глобальной безопасности.

"Интерес огромен. И он подталкивается и подогревается последними событиями. Многие страны видят, кто и как, и кого может защитить. В этой ситуации многие считали, что присутствие и наличие, скажем, военных баз на их территории, это является гарантией, что по вашей стране не будут нанесены никакие удары. На самом деле, все увидели и убедились, что это не является, и не может являться такой защитой", - сказал Шойгу на пресс-конференции в Москве в четверг.

Так он ответил на вопрос об отношении стран Африки к России на фоне последних событий в мире.

"Естественно, - отметил Шойгу, - все увидели, к чему могут привести такие действия, как события в Персидском заливе. Они касаются не только одной страны, двух стран и даже трёх стран. Они касаются всего мира. Представить себе, что дефицит удобрений коснулся почти 50% посевных площадей на всей планете".

Отвечая на вопрос о значении кризисных событий в мире для Африки, он отметил, в частности, что для этого региона мира актуален дефицит продовольствия.

"Об этом говорится и показывается каждый год. Мы это видим, и это не единицы, и не десятки, это миллионы, десятки миллионов человек, которые голодают. Это естественным образом повлияет на всё это", - подчеркнул Шойгу.

На этом фоне, отметил он, "все видят, что Россия строго выполняет взятые на себя обязательства по всем направлениям".

"Это касается и поставок удобрений, и зерна, и многих других вещей. Поэтому, мы как были, так и остаёмся надёжными, основательными партнёрами поставщиков углеводородов, газа, сжиженного природного газа, нефти, удобрений разных видов и наименований. И, естественно, зерна. Поэтому не буду скрывать: многие говорили, в том числе, африканские страны, о создании своего рода зерновых хабов, нефтяных хабов, энергетических для того, чтобы на их территориях были гарантированы объёмы и запасы", - добавил Шойгу.

Сергей Шойгу Совбез РФ
