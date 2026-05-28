Парламент Латвии утвердил новое правительство

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сейм (парламент) Латвии в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс, сообщают латвийские СМИ.

На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис, министра юстиции - Эдвард Смилтенс, министра умного управления и регионального развития - Эдгар Таварс. Министром обороны стал Райвис Мелнис, на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис, министром земледелия утвержден Улдис Аугулис.

Свои посты в правительстве сохранили министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня.

Министром образования и науки стала Илзе Индриксоне, министром внутренних дел - Янис Домбрава, министром культуры - Наурис Пунтулис, а на должность министра климата и энергетики утвержден Янис Витенбергс.

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Силиня.