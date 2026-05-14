Премьер Латвии подала в отставку

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в четверг в отставку, сообщают латвийские СМИ.

Входящие в правительственную коалицию "Прогрессивные" призвали президента республики Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства.

"Прогрессивные" на встрече с Силиня в среду не договорились о взаимно удовлетворяющем сотрудничестве и признали, что правительство фактически утратило дееспособность.

Решение Силиня об отставке последовало после того, как она решила освободить от должности министра обороны от "Прогрессивных" Андриса Спрудса после инцидентов с дронами, залетевшими на территорию Латвии.

Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты. Однако партия "Прогрессивные" заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством и что есть два выхода: либо объявить вотум недоверия, либо премьер должна сама уйти в отставку.