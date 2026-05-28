Золото перешло к росту, платина продолжает дешеветь

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на золото и серебро начали умеренно расти вечером в четверг на сообщениях о том, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

К 18:30 по московскому времени котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 0,6%, до $4508,6 за унцию.

Фьючерсы на серебро растут в цене на 0,2%, до $75,05 за унцию. Тем временем платина дешевеет на 0,9%, до $1910 за унцию.

Как пишет издание Axios со ссылкой на источники, Тегеран и Вашингтон согласовали продление перемирия на два месяца. В этот период будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а Иран обязуется расчистить пролив от мин в течение 30 дней. Издание сообщает, что соглашение пока не одобрено президентом США Дональдом Трампом.

Участники рынка надеются, что окончание конфликта и открытие Ормузского пролива ослабит повышательное давление на инфляцию в Штатах и позволит Федеральной резервной системе возобновить снижение ставки.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года в 36,8%, двух - в 8,6%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, 53,3%.

