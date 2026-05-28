ЕС выплатит Киеву очередной транш из Украинского фонда в 2,8 млрд евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что одобрил седьмой платеж Киеву почти в 2,8 млрд евро в рамках программы поддержки Украины Европейским союзом.

В опубликованном коммюнике совета поясняется, что выплаты в рамках Украинского фонда привязаны к украинскому плану, в котором изложена "стратегия Киева по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график реализации реформ, соответствующих целям вступления страны в ЕС в ближайшие годы".

Украинский фонд, вступивший в силу 1 марта 2024 года, предоставляет более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Из этих 50 млрд евро более 38 млрд евро ориентировочно зарезервировано для поддержки реформ и инвестиций, изложенных в украинском плане. Выплаты осуществляются при условии выполнения показателей, установленных в плане.

"После оценки комиссией запроса Украины на платеж 14 апреля 2026 года совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в украинском плане. Эти реформы касаются управления государственными финансами, судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственным имуществом, человеческого капитала и деловой среды", - сообщается в публикации.