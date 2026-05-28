Поиск

ЕС выплатит Киеву очередной транш из Украинского фонда в 2,8 млрд евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в четверг, что одобрил седьмой платеж Киеву почти в 2,8 млрд евро в рамках программы поддержки Украины Европейским союзом.

В опубликованном коммюнике совета поясняется, что выплаты в рамках Украинского фонда привязаны к украинскому плану, в котором изложена "стратегия Киева по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график реализации реформ, соответствующих целям вступления страны в ЕС в ближайшие годы".

Украинский фонд, вступивший в силу 1 марта 2024 года, предоставляет более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Из этих 50 млрд евро более 38 млрд евро ориентировочно зарезервировано для поддержки реформ и инвестиций, изложенных в украинском плане. Выплаты осуществляются при условии выполнения показателей, установленных в плане.

"После оценки комиссией запроса Украины на платеж 14 апреля 2026 года совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила ряд реформ, изложенных в украинском плане. Эти реформы касаются управления государственными финансами, судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственным имуществом, человеческого капитала и деловой среды", - сообщается в публикации.

Украина ЕС Украинский фонд Совет ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу по ИИ на высоком уровне

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

 Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Парламент Казахстана одобрил введение уголовной ответственности за обещание взятки

Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2374 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов