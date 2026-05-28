ЕК проведет углубленную проверку покупки владельца MediaMarkt за 2,2 млрд евро

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия начала углубленную проверку сделки, в рамках которой китайский онлайн-ритейлер JD.com приобретает германскую Ceconomy, владеющую сетью магазинов электроники MediaMarkt, за 2,23 млрд евро.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, главного антимонопольного регулятора ЕС, сделка может ослабить конкуренцию в сегменте ритейла электроники и бытовой техники. Также у регулятора есть подозрения, что JD.com могла получить льготное финансирование и налоговые послабления от китайских властей.

Углубленная проверка занимает до 90 дней, она завершится 2 октября. В этот период стороны сделки могут предложить определенные меры для устранения опасений регулятора, обычно это включает продажу активов.

Ceconomy, созданная в 1996 году, имеет штаб-квартиру в Дюссельдорфе. Помимо MediaMarkt и MediaWorld, компании принадлежит сеть магазинов Saturn. JD.com достигла соглашения о покупке компании в июле прошлого года.

Представители JD.com сообщили, что компания не получала субсидий со стороны Китая или других стран, не входящих в ЕС. Сделка по приобретению Ceconomy будет профинансирована за счет кредита, взятого у негосударственного банка, а также оплачена имеющимися у компании средствами.

ЕС Евросоюз Еврокомиссия JD.com Ceconomy MediaMarkt
