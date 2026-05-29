Трамп заявил, что США могут возобновить атаки на Иран

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что невозможность заключить выгодную для Вашингтона сделку с Тегераном может спровоцировать начало военных действий.

"В конечном счете сделка, которая не принесет нам ничего хорошего, - это предел. Я обдумываю это, и мы посмотрим", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в субботу в 21:00 по местному времени (04:00 по Москве в воскресенье).

Президент США отметил: хоть иранцы "очень хорошие переговорщики", но все козыри для достижения выгодной сделки в руках у Вашингтона.

"Они хитры, но, в конце концов, у нас есть все козыри, потому что мы победили их в военном отношении", - заявил американский лидер.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США и Ирана завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако Трамп пока не одобрил документ. Иранские СМИ опровергают эти данные.

Хроника 28 февраля – 29 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп США Иран Тегеран
