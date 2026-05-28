Бессент заявил, что Трамп не пойдет на невыгодное соглашение с Ираном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент выразил уверенность, что американский президент Дональд Трамп не заключит невыгодную для Вашингтона сделку с Ираном, отметив, что в любом соглашении должны быть пункты об Ормузском проливе и о сворачивании иранской ядерной программы.

"Все зависит от того, что захочет сделать наш президент. И президент не пойдет на плохую сделку для американского народа", - заявил Бессент журналистам в четверг.

Он пояснил, что если соглашение не будет касаться Ормузского пролива, высокообогащенного иранского урана и иранской ядерной программы, то США на него не пойдут.

Глава Минфина также подчеркнул, что пока Вашингтон проявляет терпение, но "наше терпение не бесконечно", добавив, что если Трамп поймет, что не может добиться мирного соглашения, США могут возобновить удары по Ирану.

Вместе с тем Бессент, отвечая на вопросы журналистов, не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о согласовании на уровне переговорщиков США и Ирана меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, лишь отметив, что "у нас, возможно, есть предпосылки к сделке".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США и Ирана завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако Трамп пока не одобрил документ. Иранские СМИ опровергают эти данные.