В Иране сообщили, что работа над меморандумом о завершении конфликта с США еще не окончена

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подготовка проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта между Ираном и США еще не закончилась, сообщает в четверг агентство Tasnim со ссылкой на источники.

"По словам источника, близкого к переговорщикам, текст еще не согласован", - говорится в сообщении.

Источник агентства отметил, что Иран пока не уведомлял пакистанских посредников о завершении согласования текста. По его словам, в случае согласования меморандума Тегеран сам сообщит об этом Исламабаду и общественности.

Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали меморандум о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако американский президент Дональд Трамп пока не одобрил документ. При этом, согласно данным Axios, иранское руководство уже заявило, что согласно на подписание составленного документа.

Хроника 28 февраля – 28 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
