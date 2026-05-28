В Иране сообщили, что работа над меморандумом о завершении конфликта с США еще не окончена

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подготовка проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта между Ираном и США еще не закончилась, сообщает в четверг агентство Tasnim со ссылкой на источники.

"По словам источника, близкого к переговорщикам, текст еще не согласован", - говорится в сообщении.

Источник агентства отметил, что Иран пока не уведомлял пакистанских посредников о завершении согласования текста. По его словам, в случае согласования меморандума Тегеран сам сообщит об этом Исламабаду и общественности.

Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики США и Ирана согласовали меморандум о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, однако американский президент Дональд Трамп пока не одобрил документ. При этом, согласно данным Axios, иранское руководство уже заявило, что согласно на подписание составленного документа.